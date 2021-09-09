Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении главе МЧС Евгению Зиничеву, погибшему в среду, звания Героя России посмертно. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Президент России В. Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е. Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении.