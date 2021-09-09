В Нижегородской области начались российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021"
11:05 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Торжественная церемония открытия совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" состоялась в четверг на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер, оно направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил наших союзников и дружественных государств", - приводит военное ведомство слова заместителя министра обороны РФ Николая Панкова.
По его словам, учения уникальны по своему масштабу: "размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки вооруженных сил".
В церемонии открытия приняли участие также военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.
Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки ВС двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах ВС Белоруссии.
Всего в учениях будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
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