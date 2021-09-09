Украина получит транш МВФ в размере $700 млн
11:20 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина в рамках действующей программы получит очередной транш от МВФ в размере $700 млн в первой декаде октября. Об этом в четверг сообщил депутат украинского парламента, председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Украина получит очередной транш МВФ в размере $700 млн в первой декаде октября", - процитировало украинское издание "Вести" Гетманцева.
НОВОСТИ
- 11:05 09.09.2021
- В Нижегородской области начались российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021"
- 11:00 09.09.2021
- Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
- 10:58 09.09.2021
- Наталья Сергунина рассказала о проведении в Москве акции «В добрые руки»
- 10:32 09.09.2021
- Талибы пообещали, что женщины войдут в состав правительства Афганистана
- 10:20 09.09.2021
- Россия может оказать дополнительную поддержку Белоруссии - Силуанов
- 10:05 09.09.2021
- Из-за последствий урагана «Ида» в США погибли более 80 человек
- 10:00 09.09.2021
- Группировка подлодок с "Калибрами" в Средиземноморье увеличена до пяти субмарин - источник
- 09:32 09.09.2021
- Путин поздравил с днем основания КНДР Ким Чен Ына
- 09:20 09.09.2021
- Потребительские цены в России в августе выросли почти на 7% - СМИ
- 09:05 09.09.2021
- На месте взрыва в жилом доме в Ногинске обнаружили тело пятого погибшего
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать