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Украина получит транш МВФ в размере $700 млн

11:20 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в рамках действующей программы получит очередной транш от МВФ в размере $700 млн в первой декаде октября. Об этом в четверг сообщил депутат украинского парламента, председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Украина получит очередной транш МВФ в размере $700 млн в первой декаде октября", - процитировало украинское издание "Вести" Гетманцева.

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