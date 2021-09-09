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НОВОСТИ

У пользователей игровых ресурсов возникли проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов - СМИ

11:32 09.09.2021 Источник: Коммерсант.ru

Пользователи крупных игровых и стриминговых сервисов, включая World of Tanks, Twitch, FlashScore и BitTorrent, начали испытывать сложности с доступом. Компании и операторы связи связывают проблемы с блокировками VPN-сервисов, которые Роскомнадзор начал 3 сентября, хотя в самом ведомстве так не считают.

Сбои будут происходить по мере расширения списка ресурсов, угрожающих устойчивости рунета, полагают эксперты.  Коммерсантъ

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