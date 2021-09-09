Требуются решительные действия в борьбе с незаконной трудовой миграцией - Баженов
11:30 09.09.2021
|Автор фото: Максим Манюров
«Россия — это гостеприимная страна, мы интернационалисты, мы очень рады тому, что представители разных стран приезжают в столицу. Для нас важно, чтобы столицу посещали не только туристы, но и люди, которые работают на разных объектах социальной инфраструктуры. Но мигранты должны неукоснительно соблюдать российское законодательство», – уверен Тимофей Баженов.
Для снижения напряженности, связанной с проблемами трудовых мигрантов, тележурналист предложил внести в законодательство изменения, регулирующие миграционную политику государства, например, выдавать вид на жительство только приглашенным мигрантам, которым приглашающая компания гарантирует рабочее место. Также основанием может стать поручительство уже проживающих в стране родственников, что, как считает тележурналист, будет способствовать уважительному отношению к законам России.
По его мнению, следует усилить контроль не только за выездом и въездом мигрантов, но также за их жилищными условиями, так как невыносимые условия проживания лежат в основе любого конфликта в среде людей, вынужденных жить в тесноте и антисанитарии.
Тележурналист также коснулся вопроса нарушения мигрантами общественного порядка:
«Жители домов вокруг стройки жалуются на поведение мигрантов по вечерам. Строители нередко занимают детские и спортивные площадки, громко разговаривают, неуважительно относятся к жителям столицы. Девушки и женщины боятся передвигаться по району в тёмное время суток. Считаю, что регулярное проведение рейдов позволит выявить очаги незаконной миграции, скрывающихся преступников и принести должный порядок в отношения москвичей и трудовых мигрантов», – заявил Тимофей Баженов.
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