Требуются решительные действия в борьбе с незаконной трудовой миграцией - Баженов

11:30

Автор фото: Максим Манюров

Лидер общественного движениясчитает, что проживающие на территории Российской Федерации мигранты должны неукоснительно соблюдать российское законодательство. Он принял участие в масштабном рейде миграционной службы по крупному строительному объекту в столице, с целью выявления нарушителей российского миграционного законодательства, а также проверки законности пребывания на территории РФ. Причиной рейда послужили грубые нарушения законодательства России, а также массовые беспорядки и драки.

«Россия — это гостеприимная страна, мы интернационалисты, мы очень рады тому, что представители разных стран приезжают в столицу. Для нас важно, чтобы столицу посещали не только туристы, но и люди, которые работают на разных объектах социальной инфраструктуры. Но мигранты должны неукоснительно соблюдать российское законодательство», – уверен Тимофей Баженов.

Для снижения напряженности, связанной с проблемами трудовых мигрантов, тележурналист предложил внести в законодательство изменения, регулирующие миграционную политику государства, например, выдавать вид на жительство только приглашенным мигрантам, которым приглашающая компания гарантирует рабочее место. Также основанием может стать поручительство уже проживающих в стране родственников, что, как считает тележурналист, будет способствовать уважительному отношению к законам России.

По его мнению, следует усилить контроль не только за выездом и въездом мигрантов, но также за их жилищными условиями, так как невыносимые условия проживания лежат в основе любого конфликта в среде людей, вынужденных жить в тесноте и антисанитарии.

Тележурналист также коснулся вопроса нарушения мигрантами общественного порядка:

«Жители домов вокруг стройки жалуются на поведение мигрантов по вечерам. Строители нередко занимают детские и спортивные площадки, громко разговаривают, неуважительно относятся к жителям столицы. Девушки и женщины боятся передвигаться по району в тёмное время суток. Считаю, что регулярное проведение рейдов позволит выявить очаги незаконной миграции, скрывающихся преступников и принести должный порядок в отношения москвичей и трудовых мигрантов», – заявил Тимофей Баженов.