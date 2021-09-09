В России выявили 18 380 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 380, до 7 084 284. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 639, до 6 340 151. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составила 89,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 794 против 797 днем ранее, до 190 376. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,69%, следует из данных штаба.
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