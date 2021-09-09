"Талибан" призвал США и ООН убрать его функционеров из черных списков
12:05 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало США и ООН исключить из черных списков имена членов нового правительства Афганистана, назвав эту практику неправильной и предосудительной. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении правительства талибов.
"Представители Пентагона указали, что некоторые члены кабинета министров Исламского эмирата (самоназвание талибов) или члены семьи покойного Хаккани Сахиба находятся в черных списках США и по-прежнему являются целями. Считаем такую политику явным нарушением Дохийских соглашений. Она не отвечает ни интересам США, ни Афганистана", - говорится в заявлении.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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