"Талибан" призвал США и ООН убрать его функционеров из черных списков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало США и ООН исключить из черных списков имена членов нового правительства Афганистана, назвав эту практику неправильной и предосудительной. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении правительства талибов.

"Представители Пентагона указали, что некоторые члены кабинета министров Исламского эмирата (самоназвание талибов) или члены семьи покойного Хаккани Сахиба находятся в черных списках США и по-прежнему являются целями. Считаем такую политику явным нарушением Дохийских соглашений. Она не отвечает ни интересам США, ни Афганистана", - говорится в заявлении.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.