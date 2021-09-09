0
0
125
НОВОСТИ

"Талибан" призвал США и ООН убрать его функционеров из черных списков

12:05 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало США и ООН исключить из черных списков имена членов нового правительства Афганистана, назвав эту практику неправильной и предосудительной. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении правительства талибов.

"Представители Пентагона указали, что некоторые члены кабинета министров Исламского эмирата (самоназвание талибов) или члены семьи покойного Хаккани Сахиба находятся в черных списках США и по-прежнему являются целями. Считаем такую политику явным нарушением Дохийских соглашений. Она не отвечает ни интересам США, ни Афганистана", - говорится в заявлении.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:50 09.09.2021
По данным прокуратуры в Москве число разбоев и грабежей сократилось на 26%
0
34
12:32 09.09.2021
В Москве выявили 1 801 случай заражения коронавирусом за сутки
0
67
12:20 09.09.2021
Обязательный техосмотр в России могут отменить до конца года - Хуснуллин
0
88
12:04 09.09.2021
Евгений Нифантьев считает, что у российской вакцины есть все шансы стать популярной на мировом уровне
0
113
12:00 09.09.2021
В России выявили 18 380 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
113
11:32 09.09.2021
У пользователей игровых ресурсов возникли проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов - СМИ
0
164
11:30 09.09.2021
Требуются решительные действия в борьбе с незаконной трудовой миграцией - Баженов
0
142
11:20 09.09.2021
Украина получит транш МВФ в размере $700 млн
0
162
11:05 09.09.2021
В Нижегородской области начались российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021"
0
176
11:00 09.09.2021
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
0
205

Возврат к списку