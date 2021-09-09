Обязательный техосмотр в России могут отменить до конца года - Хуснуллин
12:20 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон об отмене обязательного техосмотра в России может быть принят до конца года. Об этом сообщил в четверг журналистам вице- премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы соответствующий проект закона уже подготовили. В ближайшее первое заседание Думы внесем. Надеюсь, до конца года решение будет принято", - сказал он.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" совместно с правительством намерены доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Предлагается сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца для частного авто- и мототранспорта старше четырех лет.
В августе в России вступил в силу закон, отменяющий необходимость техосмотра для получения полиса ОСАГО. Тем не менее техосмотр пока остается обязательным. С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты (отсутствие техосмотра) водителей начнут штрафовать на 2 тыс. рублей. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.
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