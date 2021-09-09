Евгений Нифантьев считает, что у российской вакцины есть все шансы стать популярной на мировом уровне
12:04 09.09.2021
|Автор фото: Галина Бродская
Он отметил: «Когда мир внезапно охватила пандемия, мы первыми создали вакцину, которая позволила сохранить жизни наших сограждан и жителей других стран. Многие уже признали, что наша вакцина – самая эффективная и безопасная в мире. Уверен, что у нее есть все шансы стать популярной на мировом уровне для защиты здоровья населения стран. И с ней будет ассоциироваться наша страна».
На его взгляд, с такой задачей справятся лидеры общественного мнения, люди, мыслящие нестандартно и современными категориями.
«В этом могут помочь представители самых разных профессий – ученые, врачи, журналисты. Важно не забывать, что борьба с пандемией – это совместная ответственность государств с сильной научной базой. И задача России здесь – сделать все возможное для защиты населения тех стран, у которых нет таких ресурсов», – подчеркивает Евгений Нифантьев.
По словам эксперта, на сегодняшний день для борьбы с COVID-19 самым действенным способом остается вакцинация, и напоминает, что прививка гарантирует отсутствие тяжелого течения болезни и осложнений при повторном заражении, и не дает стопроцентных гарантий, что человек не заболеет.
Евгений Нифантьев в 2020 году на государственном уровне в рамках всероссийской акции «Мы вместе» занимался организацией работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
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