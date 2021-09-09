Евгений Нифантьев считает, что у российской вакцины есть все шансы стать популярной на мировом уровне

12:04

Автор фото: Галина Бродская

Отечественная вакцина «Спутник V» может приобрести мировую популярность при условии ее продвижения, для чего нужно привлекать лидеров общественного мнения, которые, в свою очередь, смогут дать правдивую информацию об этой российской разработке. Такое мнение в ходе круглого стола высказал, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей

Он отметил: «Когда мир внезапно охватила пандемия, мы первыми создали вакцину, которая позволила сохранить жизни наших сограждан и жителей других стран. Многие уже признали, что наша вакцина – самая эффективная и безопасная в мире. Уверен, что у нее есть все шансы стать популярной на мировом уровне для защиты здоровья населения стран. И с ней будет ассоциироваться наша страна».

На его взгляд, с такой задачей справятся лидеры общественного мнения, люди, мыслящие нестандартно и современными категориями.

«В этом могут помочь представители самых разных профессий – ученые, врачи, журналисты. Важно не забывать, что борьба с пандемией – это совместная ответственность государств с сильной научной базой. И задача России здесь – сделать все возможное для защиты населения тех стран, у которых нет таких ресурсов», – подчеркивает Евгений Нифантьев.

По словам эксперта, на сегодняшний день для борьбы с COVID-19 самым действенным способом остается вакцинация, и напоминает, что прививка гарантирует отсутствие тяжелого течения болезни и осложнений при повторном заражении, и не дает стопроцентных гарантий, что человек не заболеет.

Евгений Нифантьев в 2020 году на государственном уровне в рамках всероссийской акции «Мы вместе» занимался организацией работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.