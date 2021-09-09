По данным прокуратуры в Москве число разбоев и грабежей сократилось на 26%

12:50

По данным прокуратуры в столице сократилось количество убийств, разбоев, краж и нарушений ПДД.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры журналистам Агентства городских новостей «Москва», за текущие восемь месяцев 2021 года в столице зарегистрировано на 1,1% меньше правонарушений по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

С января по август 2021 года в столице на 21,2% сократилось количество убийств, на 34,5% - случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе на 26,9% - со смертельным исходом. Количество грабежей уменьшилось на 26,3% и на 27,3% сократилось количество угнанных автомобилей.