Росгвардия задержала пьяного мужчину, который разгуливал с автоматом на востоке Москвы
13:00 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы Росгвардии задержали пьяного мужчину, который разгуливал с автоматом на улице Короленко на востоке Москвы. По его словам, оружие является игрушкой. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.
"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 49-летнего местного жителя, ранее замеченного на улице с предметом, похожим на автомат. По полученным приметам росгвардейцы обнаружили мужчину на Большой Остроумовской улице. При этом оружия при нем не было", - сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что, по словам задержанного, автомат является игрушкой. "Для дальнейшего разбирательства задержанный с признаками алкогольного опьянения передан сотрудникам органов внутренних дел", - отметил он.
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