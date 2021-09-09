Кремль не комментирует выбор 11 сентября датой для инаугурации кабмина Афганистана
13:05 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не будет никак комментировать информацию о том, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) якобы назначило инаугурацию нового правительства Афганистана на 11 сентября. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
"Что касается выбора даты [инаугурации], то здесь мы не будем никак комментировать", - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующую просьбу представителей прессы.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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