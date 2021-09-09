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НОВОСТИ

Кремль не комментирует выбор 11 сентября датой для инаугурации кабмина Афганистана

13:05 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не будет никак комментировать информацию о том, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) якобы назначило инаугурацию нового правительства Афганистана на 11 сентября. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.

"Что касается выбора даты [инаугурации], то здесь мы не будем никак комментировать", - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующую просьбу представителей прессы.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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