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Песков назвал кощунственными измышлениями альтернативные версии гибели Зиничева

13:20 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал кощунственными измышлениями альтернативные версии гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что Кремлю "абсолютно понятны" обстоятельства трагедии.

"Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное - это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", - сказал Песков.

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, произошла ли трагедия в ходе ведомственных учений. "Вчера все было сказано", - указал представитель Кремля.

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