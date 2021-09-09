СК РФ задержал создателя группы в даркнете, организовавшей заказные убийства

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи задержали создателя группы в даркнете, организовавшей заказные убийства. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений", - сказала она.