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СК РФ задержал создателя группы в даркнете, организовавшей заказные убийства

14:00 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи задержали создателя группы в даркнете, организовавшей заказные убийства. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений", - сказала она.

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