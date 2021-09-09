Российская военная база в Таджикистане провела учение по отражению нападения

14:12 Источник: Интерфакс

Российская военная база в Таджикистане на фоне острой ситуации в Афганистане провела учение по отражению нападения условных террористов, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в четверг.

"По замыслу учения группа условного противника на автомобилях пыталась незаконно проникнуть на территорию воинской части через контрольно-пропускной пункт (КПП), применив огнестрельное оружие. Получив сигнал тревоги, подразделение по противодействию терроризму на бронетранспортерах БТР-82А прибыло к месту нападения и выполнило задачи по блокированию НВФ, взяв его в кольцо", - сообщила пресс-служба ЦВО.