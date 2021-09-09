Собянин: В Москве через два года будет сформирован новый транспортный каркас
14:35 09.09.2021
Через два года будет создан новый транспортный каркас Москвы, основу которого составят четыре хордовые магистрали, что позволит разгрузить центральные улицы города, — рассказал в интервью «Комсомольской правде» мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин в своем интервью отметил Северо-Восточную хорду как самую большую и эффективную: «Она соединяет семь крупных городских проспектов, 15 дорог. Начинается от платной дороги на Санкт-Петербург и идет до будущей новой дороги на Нижний Новгород и Казань (в районе Некрасовка). Вся магистраль от Бусиновки до Некрасовки будет готова в 2022 году. В 2022–2023 годах мы ее продолжим до строящейся дороги на Казань. Думаю, в 2023 году она уже выйдет до ЦКАД».
Мэр сообщил, что строительство Северо-Западной хорды завершено, открыт самый сложный, соединяющий Открытое и Ярославское шоссе участок.
Рассказывая о ходе работ на Южной рокаде, градоначальник сообщил, что большая часть магистрали уже построена, в настоящий момент ведется реконструкция улицы Верхние Поля. Развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней будет завершена в 2023 году, и дорога будет полностью готова.
Самый масштабный городской проект, по словам мэра, — недавно начавшая строится Юго-Восточная хорда.
«Дорога идет в основном в коридоре железных дорог. Основной объем построим в 2022 году, а часть — в 2023 году. Таким образом, у нас такой четырехугольник из этих хорд получается», — сообщил Сергей Собянин.
По словам градоначальника, такая транспортная модель признана наиболее эффективной, так как движение, распределенное по четырем магистралям, разгрузит центральные улицы города и все вылетные магистрали, что, в свою очередь, существенно повлияет на улучшение экологической обстановки столицы.
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