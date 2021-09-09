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Телеведущий Евгений Попов ответил Twitter на блокировку своего аккаунта

14:50 09.09.2021

Twitter заблокировал аккаунт кандидата в депутаты Госдумы и телеведущего программы «60 минут» Евгения Попова. В обращении, опубликованном своем Telegram-канале, Евгений Попов ответил на блокировку своего Twitter-аккаунта.

«Американский Twitter, вернее его политактив, выдумал причину для блокировки. Причиной якобы стала публикация данных моей общественной приемной. Телефон и адрес. Ау, Twitter, не смешите москвичей! Тоже мне - русского Трампа нашли. Так и напишите - не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную думу России. Однако же моя гражданская позиция и моя предвыборная кампания - не вашего ума дело. Мы с москвичами сами разберемся, как нам жить! А с вами, «Twitter и ко», все и всем давно понятно. Еще раз. Вы вмешиваетесь в наши выборы и должны понести за это ответственность!» - пишет тележурналист.

Аккаунт Евгения Попова в Twitter ранее был заблокирован.

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