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НОВОСТИ

Гражданин США, ранивший полицейского под Волгоградом, направлен на принудительное лечение

15:00 09.09.2021 Источник: Интерфакс

Волгоградский областной суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение гражданина США, ранившего в 2019 году ножом полицейского, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

"Суд освободил Давида Берхдольта от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.

Эксперты пришли к выводу, что нападение на полицейского подозреваемый совершил в состоянии невменяемости, отметили в пресс-службе.

Согласно материалам дела, Берхдольт имеет двойное гражданство: Российской Федерации и США.

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