Белый дом намерен судиться со штатом Техас из-за закона об абортах - СМИ
15:12 09.09.2021 Источник: Газета.Ru
Администрация президента США Джо Байдена планирует подать в суд на штат Техас из-за вступления в силу нового закона об абортах, который считается одним из самых строгих в стране, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Минюст США может подать иск уже 9 сентября, но эта дата не окончательная. Уточняется, что основанием для судебной тяжбы будет конфликт данного закона с федеральным законодательством.
Как отмечает WSJ, администрация Байдена столкнулась с давлением со стороны демократов, а также групп по защите прав на аборты после того, как закон об абортах вступил в силу в Техасе по решению Верховного суда.
Глава Минюста, генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что его ведомство намерено защищать жительниц штата Техас, которые хотят сделать аборт, и будет руководствоваться правовыми нормами, запрещающими физически препятствовать или использовать угрозу применения силы с целью удержать человека, обращающегося за услугами по охране репродуктивного здоровья. Газета.Ru
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