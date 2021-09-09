Звание "Город трудовой доблести" предложили присвоить еще 11 городам
15:32 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Единая Россия" попросила президента РФ Владимира Путина присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" еще 11 городам. Соответствующее предложение секретарь генсовета единороссов, первый вице- спикер Совета Федерации Андрей Турчак озвучил в четверг на заседании российского оргкомитета "Победа".
"Мы проделали всю необходимую работу, провели голосование с целью определения новых претендентов. <...> Все предложенные города достойны почетного звания, "Единая Россия" просит вас поддержать предложение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 11 городам", - заявил он.
Турчак уточнил, что в новом списке - города Алдан (Республика Саха - Якутия), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита.
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