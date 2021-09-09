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НОВОСТИ

В стационарах Москвы соцработники будут поддерживать больных и их родственников

14:58 09.09.2021

В столичных стационарах в рамках эксперимента социальными работниками будет оказываться психологическая социальная и организационная поддержка пациентам и их родственникам - сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития на IV Форуме социальных инноваций регионов.

«По работе ковидных госпиталей мы поняли огромный эффект с точки зрения позитивного отношения пациентов и сейчас будем проводить эксперимент, по которому в наших стационарах психологическая, организационная, социальная поддержка родственникам и больным будет осуществляться социальными работниками. Это позволит продвинуть на качественно более высокий уровень услуги, которые мы предоставляем в наших медицинских учреждениях», — отметила Анастасия Ракова.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит с 9 по 11 сентября в столичном Гостином дворе. Программа рассматривает восемь основных направлений развития: карьеру, здоровье, образование, долголетие, высокие технологии, социальную поддержку, будущее и счастье.

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