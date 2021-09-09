Неизвестно, как ситуация в Афганистане повлияет на безопасность в регионе и мире - Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин отметил, что до сих пор неизвестно, как ситуация в Афганистане повлияет на региональную и глобальную безопасность. Об этом он заявил в четверг в ходе онлайн- саммита БРИКС.

"Выход США и их союзников из Афганистана привел к новому кризису, и по-прежнему остается неизвестным, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность", - заметил российский лидер, слова которого были приведены в переводе на английский язык.