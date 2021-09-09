0
0
6
НОВОСТИ

Неизвестно, как ситуация в Афганистане повлияет на безопасность в регионе и мире - Путин

16:00 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин отметил, что до сих пор неизвестно, как ситуация в Афганистане повлияет на региональную и глобальную безопасность. Об этом он заявил в четверг в ходе онлайн- саммита БРИКС.

"Выход США и их союзников из Афганистана привел к новому кризису, и по-прежнему остается неизвестным, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность", - заметил российский лидер, слова которого были приведены в переводе на английский язык.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 09.09.2021
Звание "Город трудовой доблести" предложили присвоить еще 11 городам
0
89
15:12 09.09.2021
Белый дом намерен судиться со штатом Техас из-за закона об абортах - СМИ
0
114
15:00 09.09.2021
Гражданин США, ранивший полицейского под Волгоградом, направлен на принудительное лечение
0
138
14:58 09.09.2021
В стационарах Москвы соцработники будут поддерживать больных и их родственников
0
119
14:50 09.09.2021
Телеведущий Евгений Попов ответил Twitter на блокировку своего аккаунта
0
143
14:35 09.09.2021
Собянин: В Москве через два года будет сформирован новый транспортный каркас
0
190
14:32 09.09.2021
Египет, Катар и Саудовская Аравия получат статус партнера по диалогу ШОС - МИД РФ
0
163
14:12 09.09.2021
Российская военная база в Таджикистане провела учение по отражению нападения
0
190
14:00 09.09.2021
СК РФ задержал создателя группы в даркнете, организовавшей заказные убийства
0
207
13:37 09.09.2021
В издательстве РГУ нефти и газа вышел учебник по критическому мышлению под редакцией Вассермана
0
222

Возврат к списку