Неизвестно, как ситуация в Афганистане повлияет на безопасность в регионе и мире - Путин
16:00 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин отметил, что до сих пор неизвестно, как ситуация в Афганистане повлияет на региональную и глобальную безопасность. Об этом он заявил в четверг в ходе онлайн- саммита БРИКС.
"Выход США и их союзников из Афганистана привел к новому кризису, и по-прежнему остается неизвестным, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность", - заметил российский лидер, слова которого были приведены в переводе на английский язык.
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