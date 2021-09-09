Путин на саммите БРИКС призвал укреплять формирующуюся многополярную систему в мире

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства должны выстраивать эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему в мире. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР).

"Важно поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС", - считает Путин.