В Белоруссии заступили на дежурство белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство в Белоруссии в составе учебно-боевого центра совместной подготовки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран", - отметили в оборонном ведомстве.