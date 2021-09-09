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НОВОСТИ

Зампред ВЭБа назвал пять главных блоков в стратегии госкорпорации развития

16:20 09.09.2021

ВЭБ.РФ, которому в ближайшие несколько лет предстоит почти вдвое увеличить объем совокупных инвестиций в экономику (сейчас это 10 трлн руб. вместе с партнерами), в своей новой стратегии выделяет пять основных блоков. Об этом сообщил зампред госкорпорации – член правления Юрий Газарян.

Первый блок – промышленность (экспортно ориентированные проекты, локализация производства), второй блок – малое и среднее предпринимательство (с охватом мерами поддержки каждого пятого предпринимателя), третий – экспорт (с созданием новых рынков). Еще два направления – инновации и IT (с комплексной поддержкой на всех этапах), а также инфраструктура и города (транспорт, индустрия гостеприимства, водоканалы, утилизация отходов, городское освещение).

У ВЭБа амбициозные задачи по привлечению частного софинансирования. Так, по группе мультипликатор привлечения частных средств на каждый рубль организации развития составляет 2,7 раза, еще больше он для самого ВЭБа – 3,2 раза. «Мы готовы реализовывать достаточно «тяжелые» проекты, которые обеспечивают огромный положительный эффект для людей», – подчеркнул Газарян. Примеров много – от проектов в сфере водоснабжения до строительства аэропортов.

Ключевым приоритетом для ВЭБа и других институтов в его управлении будет достижение национальных целей: «Задача – помогая другим организациям развития, выйти на новый уровень качества бизнеса. В интересах граждан, государства и, конечно, наших инвесторов и партнеров».

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