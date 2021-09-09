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Сбер заключил партнерское соглашение в области цифровизации с рыболовецким предприятием Камчатки

16:30 09.09.2021

Сбер подписал договор о партнерстве с одним из крупнейших промышленных предприятия Камчатского края рыболовецким колхозом им. Ленина в сфере цифровизации. Документ подписан в рамках IV Международного рыбопромышленного форума, где Сбер выступает банком-партнером, старшим вице-президентом Сбербанка Владимиром Ситновым и председателем колхоза Сергеем Тарусовым.

Сбер рассматривает РК им. В.И. Ленина в качестве стратегического партнёра, по этому будет не только оказывать высокотехнологичное финансовое обслуживание, но и развивать направления, связанные с цифровизацией, а также оказывать поддержку в области аналитики и информации. Предоставляемый Сбером полный спектр банковских услуг и технологий будет способствовать повышению операционной эффективности предприятия и оптимизации бизнес-процессов.

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