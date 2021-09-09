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НОВОСТИ

Услуги мобильных операторов Азербайджана теперь можно оплачивать в СберБанк Онлайн

16:40 09.09.2021

Ведущие операторы мобильной связи Азербайджана - AzerCell, BakCell и Nar Mobile подключены Сбером к своей платежной системе. Теперь счета телефонов можно пополнять как в СберБанк Онлайн так и в устройствах самообслуживания, все операции проводятся без комиссии.

Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, прокомментировал нововведения: «В СберБанк Онлайн сегодня удобно оплачивать услуги крупнейших сотовых операторов пяти стран СНГ: Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. Причём сервисом активно пользуются не только граждане этих государств, приезжая в Россию, но и россияне, чьи родственники и знакомые проживают за рубежом. Теперь пополнить счёт телефона можно из любой точки мира и практически мгновенно: не нужно ни переводить деньги на другие счета, ни посещать офис банка. А главное — всё это без комиссии».

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