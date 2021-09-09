Евгений Нифантьев: Практически любое нарушение со стороны бизнеса можно отслеживать в зачатке
17:05 09.09.2021
|Автор фото: Галина Бродская
«Большинство предприятий малого и среднего бизнеса не нуждаются в дополнительных проверках. При сегодняшнем уровне администрирования со стороны Федеральной налоговой службы практически любое нарушение можно отслеживать в зачатке. Существуют автоматизированные системы контроля, многие вопросы возможно решать камеральными проверками, то есть невыездными», – прокомментировал продление моратория на проверки малого и среднего бизнеса эксперт.
Также он обращает внимание на отсутствие всплеска каких-либо нарушений во время действия моратория на проверки в период пандемии. На его взгляд, это говорит об ответственном ведении бизнеса основной частью предпринимателей, поэтому мораторий на проверки - мера, призванная помочь бизнесу восстановиться.
«Государство сделало огромный прорыв в том, чтобы администрировать ведение хозяйственной деятельности коммерческими предприятиями дистанционно. Следующий шаг – переходить к предупреждению нарушений», – подчеркнул Нифантьев.
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