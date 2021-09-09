Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад приговорен во Франции к 4 годам тюрьмы - АФП
17:00 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парижский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему вице-президенту Сирии Рифату Асаду, который приходится дядей нынешнему лидеру страны. Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП).
В середине 2020 года первая инстанция приговорила Асада к четырем годам тюрьмы за отмывание средств, финансовые нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование сирийских госсредств с момента побега из страны в 1983-1984 годах и до 2016 года.
Апелляционная инстанция также согласилась с вынесенными в 2020 году обвинениями в "отмывании средств в составе организованной группы" и "налоговых нарушениях".
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