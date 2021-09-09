Цена газа в Европе ускорила рост до почти $690 за 1 тыс. куб. м

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на газ в Европе в ходе торгов 9 сентября ускорила рост и уже почти достигла 690 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в четверг почти достигла 690 долларов за 1 тыс. куб. м, или 56,345 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Ранее сегодня цена газа в Европе преодолела отметку в 680 долларов за 1 тыс. куб. м.

Общий рост стоимости голубого топлива в Европе за день уже составляет порядка 1,7%.