Цена газа в Европе ускорила рост до почти $690 за 1 тыс. куб. м
17:12 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена на газ в Европе в ходе торгов 9 сентября ускорила рост и уже почти достигла 690 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в четверг почти достигла 690 долларов за 1 тыс. куб. м, или 56,345 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Ранее сегодня цена газа в Европе преодолела отметку в 680 долларов за 1 тыс. куб. м.
Общий рост стоимости голубого топлива в Европе за день уже составляет порядка 1,7%.
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