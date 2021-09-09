Олег Леонов: Бороться с шумом в центре Москвы нужно не только штрафами

17:30

Фото: Александр Иванов

, куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, подводя промежуточные итоги сбора подписей жителей столицы в пользу штрафования автомобилистов, устраивающих ночные гонки, отметил, что идею повышения штрафов поддержало более 7 000 горожан.

Мэр Москвы Сергей Собянин внёс поправки, ужесточающие ответственность автолюбителей за нарушение тишины в ночное время суток. Теперь штрафы для автомобилистов увеличиваются в 10 раз – с 500 до 5000 рублей. Нарушения будут фиксироваться специальными приборами - шумомерами, ими будут оснащены камеры наблюдения.

«Очень хорошо, что власти столицы прислушались к мнению москвичей. Мы неоднократно отправляли запросы в мэрию, чтобы добиться повышения штрафов для автомобилистов, нарушающих тишину. Подписи жителей центра столицы за ужесточение наказания ночных гонщиков мы собирали последние две недели. Проблема в том, что многие водители тюнингуют глушители на своих авто или же вообще их снимают. В результате спать по ночам просто невозможно. Это очень серьёзная проблема», — отметил Олег Леонов.

Куратор проектов «ЛизаАлерт» отмечает, что вопрос звукового загрязнения стоит довольно остро, и решать его необходимо в комплексе, не ограничиваясь только штрафами. Он предлагает устанавливать шумомеры около ресторанов и на пешеходных переходах, также, по его мнению, необходимо оградить специальными шумозащитными экранами жилые дома от оживленных магистралей.

Инициативу ограничения шума мотоциклов и машин в ЦАО на сайте Олега Леонова поддержали больше 7 тысяч человек.