В Госдуме призвали в ближайшее время не ждать от Белоруссии признания Крыма

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме призвали не ждать признания Крыма от Белоруссии в ближайшее время. Ранее Александр Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

По данным пресс-службы Кремля, лидеры стран обсудят результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал радиостанции «Говорит Москва», что от Белоруссии не стоит ждать признания Крыма. Леонид Калашников уверен, что на сегодняшний день союзное государство не готово назвать полуостров частью РФ.

«Чем конкретно закончится встреча, трудно сказать, но толк от неё точно будет, ведь темы уже заявлены. Признания Крыма, наверное, не стоит ждать. Такие страны как Армения, Азербайджан и Белоруссия хитрят с признанием полуострова, боятся реакции Запада и потери поддержки».

В ходе беседы президенты также обсудят аспекты региональной повестки, включая обстановку в Афганистане. Предыдущая встреча глав государств состоялась 13 июля в Санкт-Петербурге.