Треть детских поликлиник Москвы до конца года полностью перейдут на электронные медкарты
17:46 09.09.2021
Четыре столичных детских поликлиники перешли на цифровой формат ведения медкарт, до конца года на электронные карты планируется перевести треть детских поликлиник Москвы - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.
"Мы не только ведем медицинские карты онлайн, но и полтора года оцифровываем детские медкарты. И в конце этого года на два миллиона маленьких москвичей у нас будут собраны все данные с рождения. Так мы сможем понимать, какие риски могут возникнуть. Сейчас уже четыре детские поликлиники работают только с электронными медицинскими картами. Мы отменили огромное количество никому не нужных справок, документов, журналов. Но мы только в самом начале пути. До конца года планируем перевести треть детских поликлиник на ведение медкарт в исключительно электронном виде", — рассказала Анастасия Ракова.
Переход в цифровой формат позволит собрать полную информацию о здоровье каждого маленького пациента, что, в свою очередь, обеспечит обмен информацией между профильными специалистами и создание преемственности всех этапов стационарного и амбулаторного лечения. Карту могут вести и на бумажном носителе, это зависит от желания либо самого пациента, либо от его законного представителя.
Доступ к электронной медицинской карте можно оформить на портале mos.ru. Для этого пользователь должен иметь полис ОМС, прикрепленный к московской детской поликлинике, и быть старше 15 лет. Также родители могут подать заявку на доступ к электронной медкарте ребенка.
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