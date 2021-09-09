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Для интеграции модуля "Наука" российские космонавты приступили к выходу в открытый космос

18:10 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк стыковочного отсека "Поиск" Международной космической станции (МКС) и приступили ко второму выходу в открытый космос в рамках интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Теперь российским членам экипажа МКС предстоит зафиксировать крышку выходного люка и установить защитное кольцо. После этого первым в открытом космосе окажется Дубров, за ним - Новицкий.

Космонавты завершат операции по окончательному подключению кабеля Ethernet к "Науке", закончат монтаж перекидного поручня на модуле, соединят интерфейсы МЛМ и модуля "Звезда", установят ряд кабелей, смонтируют установочную платформу с тремя контейнерами для эксперимента "Биориск-МСН".

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