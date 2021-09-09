Для интеграции модуля "Наука" российские космонавты приступили к выходу в открытый космос
18:10 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теперь российским членам экипажа МКС предстоит зафиксировать крышку выходного люка и установить защитное кольцо. После этого первым в открытом космосе окажется Дубров, за ним - Новицкий.
Космонавты завершат операции по окончательному подключению кабеля Ethernet к "Науке", закончат монтаж перекидного поручня на модуле, соединят интерфейсы МЛМ и модуля "Звезда", установят ряд кабелей, смонтируют установочную платформу с тремя контейнерами для эксперимента "Биориск-МСН".
НОВОСТИ
- 18:23 09.09.2021
- К коалиции Анатолия Вассермана и Дмитрия Певцова присоединился представитель Партии пенсионеров врач Эрик Праздников
- 18:18 09.09.2021
- Доктор Румянцев: Рацион школьников обязательно должен включать животные белки
- 17:46 09.09.2021
- Треть детских поликлиник Москвы до конца года полностью перейдут на электронные медкарты
- 17:40 09.09.2021
- В Госдуме призвали в ближайшее время не ждать от Белоруссии признания Крыма
- 17:30 09.09.2021
- Олег Леонов: Бороться с шумом в центре Москвы нужно не только штрафами
- 17:12 09.09.2021
- Цена газа в Европе ускорила рост до почти $690 за 1 тыс. куб. м
- 17:05 09.09.2021
- Евгений Нифантьев: Практически любое нарушение со стороны бизнеса можно отслеживать в зачатке
- 17:00 09.09.2021
- Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад приговорен во Франции к 4 годам тюрьмы - АФП
- 16:40 09.09.2021
- Услуги мобильных операторов Азербайджана теперь можно оплачивать в СберБанк Онлайн
- 16:32 09.09.2021
- В Белоруссии заступили на дежурство белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать