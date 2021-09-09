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НОВОСТИ

Ольга Голодец рассказала о цифровых инновациях и разработках Сбера в здравоохранении

19:24 09.09.2021

Заместитель председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец на IV Форуме социальных инноваций регионов в сессии «Инновации на службе здоровья нации» рассказала о результатах цифровизации, современных технологиях и решениях, которые были разработаны компаниями экосистемы Сбера и сейчас применяются в медицинских учреждениях и используются жителями страны.

Современные медицинские технологии и разработки позволяют увеличить доступность медицины, ускорить внедрение современных методов диагностики и лечения, повысить качество здравоохранения на каждом этапе: профилактики, мониторинга, диагностики, лечения, реабилитации и ухода.

Внедрение в повседневную жизнь телемедицины позволит сократить количество госпитализаций, и хирургических осложнений, сократит листы ожидания хирургического вмешательства и повысит удовлетворенность пациентов от использования онлайн-консультаций как части интегрированного подхода к лечению. Кроме того телемедицина экономит время, предоставляя возможность общения с врачом онлайн избегая контактов с заболевшими в больницах и поликлиниках. В 2020 году количество консультаций с врачами телемедицины на платформе СберЗдоровье выросло в пять раз, оно продолжает расти и в 2021-м. Сегодня сервис СберЗдоровье проводит в месяц более 60 000 онлайн-консультаций и обеспечивает более 50 тысяч пациентов в 38 регионах России дистанционным мониторингом COVID-19 и хронических неинфекционных заболеваний.

«Благодаря цифровым технологиям врачи и медицинские работники получают доступ к новым эффективным способам диагностики, лечения и мониторинга заболеваний. Сегодня Сбер предоставляет доступные и удобные цифровые сервисы управления здоровьем: телемедицину СберЗдоровье, сервис заказа лекарств СБЕР ЕАПТЕКА, а также различные медицинские решения с использованием ИИ. Разрабатывая наши сервисы, мы ориентируемся на принципы индивидуального подхода к человеку и персонализации медицины, что позволяет повысить качество и доступность медицинских услуг», — рассказала Ольга Голодец.

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