В Минске состоялась рабочая встреча Главы Росатома Алексея Лихачёва и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко

19:25

Генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев в ходе визита в Республику Беларусь встретился в рабочем формате с премьер-министром РБ Романом Головченко. Встреча состоялась 9 сентября, на ней обсуждался ход реализации проекта сооружения Белорусской АЭС, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.



В беседе с главой Совета министров Беларуси руководитель «Росатома» отметил эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов при реализации проекта сооружения Белорусской АЭС, а также выразил уверенность в том, что в и дальнейшем «Росатом» продолжит работу по обеспечению и повышению безопасности объектов атомной электроэнергетики вместе с белорусским коллегам.



По словам Алексея Лихачева, Белорусская АЭС - наглядный пример «реализации лучших практик российских атомных технологий. Белорусские энергоблоки полностью соответствуют международным стандартам и требованиям МАГАТЭ, что неоднократно подтверждено международными экспертами в рамках проводимых на АЭС миссий и проверок. Кроме этого, обозначены новые направления сотрудничества, связанные как с энергетическими ядерными технологиями, так и с неэнергетическим применением. Мы готовы активно заниматься проектами, связанными с «умной» энергетикой, с цифровыми решениями и научными исследованиями по линии наших академий наук, вплоть до создания исследовательского реактора на территории Республики Беларусь».



Со своей стороны, премьер-министр Беларуси Роман Головченко подчеркнул: "Для Беларуси строительство АЭС – крайне важный проект.><Мы крайне заинтересованы в его вводе в те сроки, которые предусмотрены нашим контрактом".



Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, полностью соответствующий международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.