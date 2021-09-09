В Минске состоялась рабочая встреча Главы Росатома Алексея Лихачёва и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко
19:25 09.09.2021
В беседе с главой Совета министров Беларуси руководитель «Росатома» отметил эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов при реализации проекта сооружения Белорусской АЭС, а также выразил уверенность в том, что в и дальнейшем «Росатом» продолжит работу по обеспечению и повышению безопасности объектов атомной электроэнергетики вместе с белорусским коллегам.
По словам Алексея Лихачева, Белорусская АЭС - наглядный пример «реализации лучших практик российских атомных технологий. Белорусские энергоблоки полностью соответствуют международным стандартам и требованиям МАГАТЭ, что неоднократно подтверждено международными экспертами в рамках проводимых на АЭС миссий и проверок. Кроме этого, обозначены новые направления сотрудничества, связанные как с энергетическими ядерными технологиями, так и с неэнергетическим применением. Мы готовы активно заниматься проектами, связанными с «умной» энергетикой, с цифровыми решениями и научными исследованиями по линии наших академий наук, вплоть до создания исследовательского реактора на территории Республики Беларусь».
Со своей стороны, премьер-министр Беларуси Роман Головченко подчеркнул: "Для Беларуси строительство АЭС – крайне важный проект.><Мы крайне заинтересованы в его вводе в те сроки, которые предусмотрены нашим контрактом".
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+, полностью соответствующий международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.
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