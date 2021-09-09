Андрей Воробьёв рассказал, как в Подмосковье устроена социальная помощь в один клик
20:20 09.09.2021
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
«Расширяются масштабы социального бизнеса. В России почти 6 тыс официально зарегистрированных социальных предпринимателей. Хорошую динамику показывает Московская область, ХМАО-Югра, Республика Башкортостан, Москва, Нижегородская и Воронежская область и другие. Именно на нашем форуме продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к предоставлению социальных услуг», – сказала председатель Совфеда и добавила, что в Московской области накоплен интересный опыт социальных инноваций
«До 70% бюджета, а у каких-то регионов и больше, идет на социальную сферу. Мы вместе с федеральным правительством должны оказывать эти услуги быстро, удобно. Форум организован именно для этого. Нужно убирать все, что безнадежно устарело, что мешает человеку, – сказал Андрей Воробьёв. – На эти преобразования нужны ресурсы. Мы их находим, потому что понимаем – социальная сфера нуждается в постоянном апгрейде, удобном для людей».
В Московской области организован Центр дистанционной расшифровки снимков, а в МОНИКИ «Второе мнение» – специалисты самого высокого уровня ставят точные диагнозы. Еще один пример цифровых инноваций в здравоохранении – робот Светлана. Искусственный интеллект заменяет работу 50-60 диспетчеров.
С 2017 года в Подмосковье действует «Школьный портал». Он позволяет директору индивидуально подходить к ученику, видеть его успеваемость.
Активно внедряют принципы «социального казначейства», о которых говорил президент. В перинатальных центрах Московской области можно получить все необходимые документы для малышей, такие как свидетельство о рождении, ИНН, полис ОМС. Введена комплексная услуга «Скоро в школу» – семьи автоматически получают выплаты на школьную форму, рюкзаки с необходимыми принадлежностями.
Встать на учет и получить справки из военкомата в Подмосковье теперь можно онлайн, либо в МФЦ.
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