Заммэра Москвы Владимир Ефимов: Столица продает помещение свободного назначения в историческом доме в центре города
20:26 09.09.2021
Москва выставила на аукцион нежилое подвальное помещение площадью почти 150 кв. м в историческом Доходном доме Сокол на Кузнецком мосту, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва постоянно выдвигает на городские торги нежилую недвижимость под различные назначения. Так, с января по август этого года победители аукционов смогли приобрести 320 помещений, в которых они могут строить свой бизнес.
«Сейчас на конкурс выставлен примечательный лот: коммерческие площади в «Доходном доме М. В. Сокол» по адресу: Кузнецкий мост, дом 3 строение 2», – сообщил Владимир Ефимов.
Первоначальная стоимость данного лота составляет почти 22 млн руб. Стоит отметить, что здание доходного дома является объектом культурного наследия и имеет охранный статус, а потому все реставрационные и ремонтные работы должны быть согласованы с Мосгорнаследием и проводиться под наблюдением специалистов ведомства.
С подробными характеристиками выставленного на аукцион помещения и описанием процедуры приобретения недвижимости можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы. Сам аукцион состоится 27 октября.
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