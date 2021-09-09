0
0
0
НОВОСТИ

Заммэра Москвы Владимир Ефимов: Столица продает помещение свободного назначения в историческом доме в центре города

20:26 09.09.2021

Москва выставила на аукцион нежилое подвальное помещение площадью почти 150 кв. м в историческом Доходном доме Сокол на Кузнецком мосту, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва постоянно выдвигает на городские торги нежилую недвижимость под различные назначения. Так, с января по август этого года победители аукционов смогли приобрести 320 помещений, в которых они могут строить свой бизнес.

«Сейчас на конкурс выставлен примечательный лот: коммерческие площади в «Доходном доме М. В. Сокол» по адресу: Кузнецкий мост, дом 3 строение 2», – сообщил Владимир Ефимов.

Первоначальная стоимость данного лота составляет почти 22 млн руб. Стоит отметить, что здание доходного дома является объектом культурного наследия и имеет охранный статус, а потому все реставрационные и ремонтные работы должны быть согласованы с Мосгорнаследием и проводиться под наблюдением специалистов ведомства.

С подробными характеристиками выставленного на аукцион помещения и описанием процедуры приобретения недвижимости можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы. Сам аукцион состоится 27 октября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:20 09.09.2021
Андрей Воробьёв рассказал, как в Подмосковье устроена социальная помощь в один клик
0
44
20:14 09.09.2021
Собянин обсудил проекты его благоустройства ЮЗАО с жителями округа
0
58
19:25 09.09.2021
В Минске состоялась рабочая встреча Главы Росатома Алексея Лихачёва и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко
0
134
19:24 09.09.2021
Ольга Голодец рассказала о цифровых инновациях и разработках Сбера в здравоохранении
0
134
18:23 09.09.2021
К коалиции Анатолия Вассермана и Дмитрия Певцова присоединился представитель Партии пенсионеров врач Эрик Праздников
0
224
18:18 09.09.2021
Доктор Румянцев: Рацион школьников обязательно должен включать животные белки
0
209
18:10 09.09.2021
Для интеграции модуля "Наука" российские космонавты приступили к выходу в открытый космос
0
215
17:46 09.09.2021
Треть детских поликлиник Москвы до конца года полностью перейдут на электронные медкарты
0
240
17:40 09.09.2021
В Госдуме призвали в ближайшее время не ждать от Белоруссии признания Крыма
0
269
17:30 09.09.2021
Олег Леонов: Бороться с шумом в центре Москвы нужно не только штрафами
0
239

Возврат к списку