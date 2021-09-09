Заммэра Москвы Владимир Ефимов: Столица продает помещение свободного назначения в историческом доме в центре города

20:26

Москва выставила на аукцион нежилое подвальное помещение площадью почти 150 кв. м в историческом Доходном доме Сокол на Кузнецком мосту, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва постоянно выдвигает на городские торги нежилую недвижимость под различные назначения. Так, с января по август этого года победители аукционов смогли приобрести 320 помещений, в которых они могут строить свой бизнес.

«Сейчас на конкурс выставлен примечательный лот: коммерческие площади в «Доходном доме М. В. Сокол» по адресу: Кузнецкий мост, дом 3 строение 2», – сообщил Владимир Ефимов.

Первоначальная стоимость данного лота составляет почти 22 млн руб. Стоит отметить, что здание доходного дома является объектом культурного наследия и имеет охранный статус, а потому все реставрационные и ремонтные работы должны быть согласованы с Мосгорнаследием и проводиться под наблюдением специалистов ведомства.

С подробными характеристиками выставленного на аукцион помещения и описанием процедуры приобретения недвижимости можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы. Сам аукцион состоится 27 октября.