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Результаты ЕГЭ по естественно-научным предметам снизились из-за пандемии - Рособрнадзор

21:10 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результаты ЕГЭ по естественно-научным предметам в 2021 году показали спад, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью телеканалу RTVI ("Ар-ти-ви-ай").

"Ковид все-таки повлиял на те задания, которые несут в себе практикоориентированность, <…> где присутствуют лабораторные занятия, именно эти задания показали спад", - заявил Музаев, уточнив, что спад фиксируется, например, по физике, химии.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходил с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Всего участниками основного периода стали около 682 тыс. человек.

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