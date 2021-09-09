0
0
101
НОВОСТИ

Разработкой единой вакцины от коронавируса и гриппа занялась компания Moderna

21:20 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская биотехнологическая компания Moderna ("Модерна") заявила в четверг, что ведет работу над вакциной, которая сможет защитить и от коронавируса, и от гриппа.

"Сегодня мы объявляем о первом шаге в нашей новой программе вакцины [от респираторных заболеваний] - разработке однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе дополнительную дозу против COVID-19 и дополнительную дозу против гриппа", - приводятся слова генерального директора Moderna Стефана Банселя в опубликованном пресс- релизе. Новая РНК-вакцина сочетает в себе текущий вариант вакцины компании от коронавируса и прививку от гриппа, которая также находится в стадии разработки.

Вакцина, разработанная компанией Moderna, представляет собой особые жировые наночастицы, содержащие в себе фрагмент РНК коронавируса. Они могут проникать в клетки человека и заставлять их вырабатывать большое количество фрагментов белковой оболочки SARS-COV-2, что приводит к появлению иммунной реакции на возбудителя COVID-19.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:10 09.09.2021
Поводу участия в неделе высокого уровня Генассамблеи талибы пока не обращались к ООН
0
18
21:40 09.09.2021
Заммэра Москвы Владимир Ефимов назвал объемы реализации городской нежилой недвижимости в 2021 году
0
80
21:10 09.09.2021
Результаты ЕГЭ по естественно-научным предметам снизились из-за пандемии - Рособрнадзор
0
126
20:26 09.09.2021
Заммэра Москвы Владимир Ефимов: Столица продает помещение свободного назначения в историческом доме в центре города
0
182
20:20 09.09.2021
Андрей Воробьёв рассказал, как в Подмосковье устроена социальная помощь в один клик
0
179
20:14 09.09.2021
Собянин обсудил проекты его благоустройства ЮЗАО с жителями округа
0
192
19:25 09.09.2021
В Минске состоялась рабочая встреча Главы Росатома Алексея Лихачёва и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко
0
229
19:24 09.09.2021
Ольга Голодец рассказала о цифровых инновациях и разработках Сбера в здравоохранении
0
234
18:23 09.09.2021
К коалиции Анатолия Вассермана и Дмитрия Певцова присоединился представитель Партии пенсионеров врач Эрик Праздников
0
322
18:18 09.09.2021
Доктор Румянцев: Рацион школьников обязательно должен включать животные белки
0
297

Возврат к списку