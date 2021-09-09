Разработкой единой вакцины от коронавируса и гриппа занялась компания Moderna

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская биотехнологическая компания Moderna ("Модерна") заявила в четверг, что ведет работу над вакциной, которая сможет защитить и от коронавируса, и от гриппа.



"Сегодня мы объявляем о первом шаге в нашей новой программе вакцины [от респираторных заболеваний] - разработке однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе дополнительную дозу против COVID-19 и дополнительную дозу против гриппа", - приводятся слова генерального директора Moderna Стефана Банселя в опубликованном пресс- релизе. Новая РНК-вакцина сочетает в себе текущий вариант вакцины компании от коронавируса и прививку от гриппа, которая также находится в стадии разработки.



Вакцина, разработанная компанией Moderna, представляет собой особые жировые наночастицы, содержащие в себе фрагмент РНК коронавируса. Они могут проникать в клетки человека и заставлять их вырабатывать большое количество фрагментов белковой оболочки SARS-COV-2, что приводит к появлению иммунной реакции на возбудителя COVID-19.



