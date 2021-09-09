Заммэра Москвы Владимир Ефимов назвал объемы реализации городской нежилой недвижимости в 2021 году

21:40

За период с января по август текущего года Москва успела реализовать 1014 объектов нежилой недвижимости посредством аукционов. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, эти данные на 11% превышают прошлогодние показатели.

Количество договоров купли-продажи между Москвой, собственником коммерческой недвижимости, и покупателями растет ежегодно. Так, в 2019 году город подписал 522 договора такого типа, в 2020 году – 898 договоров, а только за первые 8 месяцев текущего года – уже более тысячи договоров.

«В этом году совершено уже 1014 сделок – почти в два раза больше, чем в прошлом. За 8 месяцев город продал недвижимости площадью 60,6 тыс. квадратных метров на 4,5 млрд руб.», – отметил Владимир Ефимов.

На рост объемов продаж повлияли как внутренние, межведомственые изменения в процессе подготовки лотовой документации, так и внешние коррективы, направленные на участников торгов.

Так, с этого года можно заключать договоры купли-продажи с единственным участником сделки посредством публичного предложения и аукциона или с претендентом на лот, который сделал предпоследнее ценовое предложение в ходе продажи без объявления цены, если победитель отказался оформлять сделку.

Наибольшее число реализованных объектов расположено на юго-западе города. Следующими по количеству таких лотов идут запад и северо-восток. До конца года для торгов будет подготовлено еще 700 объектов недвижимости – машино-мест, нежилых помещений и зданий.