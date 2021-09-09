0
0
72
НОВОСТИ

Заммэра Москвы Владимир Ефимов назвал объемы реализации городской нежилой недвижимости в 2021 году

21:40 09.09.2021

За период с января по август текущего года Москва успела реализовать 1014 объектов нежилой недвижимости посредством аукционов. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, эти данные на 11% превышают прошлогодние показатели.
Количество договоров купли-продажи между Москвой, собственником коммерческой недвижимости, и покупателями растет ежегодно. Так, в 2019 году город подписал 522 договора такого типа, в 2020 году – 898 договоров, а только за первые 8 месяцев текущего года – уже более тысячи договоров.
«В этом году совершено уже 1014 сделок – почти в два раза больше, чем в прошлом. За 8 месяцев город продал недвижимости площадью 60,6 тыс. квадратных метров на 4,5 млрд руб.», – отметил Владимир Ефимов.
На рост объемов продаж повлияли как внутренние, межведомственые изменения в процессе подготовки лотовой документации, так и внешние коррективы, направленные на участников торгов.
Так, с этого года можно заключать договоры купли-продажи с единственным участником сделки посредством публичного предложения и аукциона или с претендентом на лот, который сделал предпоследнее ценовое предложение в ходе продажи без объявления цены, если победитель отказался оформлять сделку.
Наибольшее число реализованных объектов расположено на юго-западе города. Следующими по количеству таких лотов идут запад и северо-восток. До конца года для торгов будет подготовлено еще 700 объектов недвижимости – машино-мест, нежилых помещений и зданий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:10 09.09.2021
Поводу участия в неделе высокого уровня Генассамблеи талибы пока не обращались к ООН
0
18
21:20 09.09.2021
Разработкой единой вакцины от коронавируса и гриппа занялась компания Moderna
0
105
21:10 09.09.2021
Результаты ЕГЭ по естественно-научным предметам снизились из-за пандемии - Рособрнадзор
0
126
20:26 09.09.2021
Заммэра Москвы Владимир Ефимов: Столица продает помещение свободного назначения в историческом доме в центре города
0
182
20:20 09.09.2021
Андрей Воробьёв рассказал, как в Подмосковье устроена социальная помощь в один клик
0
179
20:14 09.09.2021
Собянин обсудил проекты его благоустройства ЮЗАО с жителями округа
0
192
19:25 09.09.2021
В Минске состоялась рабочая встреча Главы Росатома Алексея Лихачёва и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко
0
229
19:24 09.09.2021
Ольга Голодец рассказала о цифровых инновациях и разработках Сбера в здравоохранении
0
234
18:23 09.09.2021
К коалиции Анатолия Вассермана и Дмитрия Певцова присоединился представитель Партии пенсионеров врач Эрик Праздников
0
322
18:18 09.09.2021
Доктор Румянцев: Рацион школьников обязательно должен включать животные белки
0
297

Возврат к списку