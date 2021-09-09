В соцсфере в рамках Союзного государства россияне и белорусы получат равные права - Путин

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане России и Белоруссии благодаря интеграции двух стран получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах в рамках Союзного государства. Кроме того, будут созданы условия для повышения уровня их жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.



"Что важнее всего, значительную выгоду от интеграции, надеемся, будут ощущать простые граждане двух стран. Россиянам и белорусам будут гарантированы равные права и возможности в экономической и социальной сферах", - сказал он в четверг на пресс-конференции по итогам российско- белорусских переговоров в Москве.



Самое главное, продолжил российский лидер, - будут созданы все необходимые условия для реального повышения уровня жизни и благосостояния граждан двух стран.



