В соцсфере в рамках Союзного государства россияне и белорусы получат равные права - Путин
22:50 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Что важнее всего, значительную выгоду от интеграции, надеемся, будут ощущать простые граждане двух стран. Россиянам и белорусам будут гарантированы равные права и возможности в экономической и социальной сферах", - сказал он в четверг на пресс-конференции по итогам российско- белорусских переговоров в Москве.
Самое главное, продолжил российский лидер, - будут созданы все необходимые условия для реального повышения уровня жизни и благосостояния граждан двух стран.
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