Режим КТО введен на отдельных участках Буйнакского района Дагестана

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим контртеррористической операции (КТО) введен на отдельных участках Буйнакского района Дагестана, сообщили ТАСС в оперативном штабе республики.

"Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 04:55 10 сентября 2021 года на отдельных участках Буйнакского района", - сказал собеседник.