Российский военный погиб при подрыве бронемашины в Сирии
09:05 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащий ВС РФ погиб при подрыве автомашины в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщили журналистам в четверг в российском Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, взрыв произошел в четверг "в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны". "В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", - сказали в военном ведомстве.
В Минобороны России также подчеркнули, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
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