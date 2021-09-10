Противостояние КНР и США поставит под угрозу обе страны и весь мир - Си Цзиньпин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт между Пекином и Вашингтоном может поставить под угрозу не только две страны, но и весь мир. Об этом в пятницу в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайско-американское сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам и всему миру. Противостояние Китая и США поставит под угрозу обе страны и весь мир", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"На протяжении определенного времени проводимая США в отношении Китая политика привела к серьезным трудностям в китайско-американских связях. Это не соответствует коренным интересам народов двух стран и общим интересам всех государств мира", - добавил Си Цзиньпин.