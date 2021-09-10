Заявления талибов о правах человека остались пустыми словами - афганский постпред при ООН

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай считает, что заявления радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о соблюдении прав граждан до сих пор не подкреплены делами.

"Эти действия доказывают, что ранние обещания "Талибана" позволить независимым афганским СМИ работать свободно и уважать права всех афганцев, включая женщин, являются лишь пустыми словами", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.