В Дании отменены все коронавирусные ограничения - радио
10:00 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все ограничения, введенные в связи с пандемией в Дании, сняты в полночь в пятницу. Об этом сообщает Датское радио.
В конце августа правительство социал-демократов приняло решение больше не классифицировать COVID-19 как "критичное для общества заболевание". Это означает, что министр здравоохранения не имеет права сохранять рестрикции.
С сегодняшнего дня ночные клубы не будут просить своих гостей показывать на входе ковид-паспорта. Больше не действуют и требования носить маски в общественных местах или ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний в 500 человек.
Некоторые ограничения на въезд в страну остаются. Кроме того, при распространении инфекции могут быть закрыты школы.
Дания имеет один из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире: 73% датчан в возрасте от двенадцати лет и старше полностью вакцинированы.
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