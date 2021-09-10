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Пакистан опроверг утверждения о помощи талибам в захвате Панджшера

10:05 10.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистан в пятницу отверг утверждения о его причастности к захвату талибами контроля над афганской провинцией Панджшер. Об этом сообщило радио Пакистана со ссылкой на представителя МИД страны Асима Ифтихара.

По его словам, подобные утверждения, распространяемые отдельными СМИ, являются элементом "пропагандистской кампании", направленной против Пакистана, и "отчаянной попыткой" ввести в заблуждение международное сообщество.

Ифтихар подчеркнул, что ряд новостных сообщений, опубликованных на сайтах индийских СМИ, уже были опровергнуты.

Ранее индийская газета "Пайонир" сообщила о том, что самолеты ВВС Пакистана и подразделения спецназа этой страны оказали военную поддержку операции движения "Талибан" (запрещено в РФ) по захвату северной афганской провинции Панджшер.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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