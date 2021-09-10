Новый план вакцинации в США затронет около ста миллионов человек
11:00 10.09.2021 Источник: Эхо Москвы
В США вводится новый план вакцинации, который затронет около ста миллионов американцев. Согласно распоряжению, подписанному президентом страны, в обязательном порядке должны будут вакцинироваться все государственные служащие и сотрудники компаний-подрядчиков федерального правительства. Кроме того, Байден дал указания министерству труда потребовать от всех предприятий с численностью сотрудников более ста, чтобы все их работники прошли вакцинацию или сдавали тест на коронавирус еженедельно.
Объявлено также о предстоящей обязательной вакцинации всех медработников, а также педагогов, задействованных в федеральных программах. Эхо Москвы
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