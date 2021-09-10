Полицейские в Ленинградской области спасли десятилетнюю девочку от педофила
10:32 10.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Ленобласти полицейские спасли десятилетнюю девочку от педофила. Накануне школьница не вернулась домой после уроков.
Инцидент произошёл в Гатчинском районе.
Как сообщает Telegram-канал «112», ребёнок переписывался в соцсетях с 33-летним мужчиной. Полицейские установили его местонахождение и приехали к нему домой, где и нашли девочку. Она рассказала стражам порядка, что мужчина угрожал и приставал, но она не пострадала. Говорит Москва
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