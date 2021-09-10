0
0
191
НОВОСТИ

Полицейские в Ленинградской области спасли десятилетнюю девочку от педофила

10:32 10.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Ленобласти полицейские спасли десятилетнюю девочку от педофила. Накануне школьница не вернулась домой после уроков.

Инцидент произошёл в Гатчинском районе.

Как сообщает Telegram-канал «112», ребёнок переписывался в соцсетях с 33-летним мужчиной. Полицейские установили его местонахождение и приехали к нему домой, где и нашли девочку. Она рассказала стражам порядка, что мужчина угрожал и приставал, но она не пострадала.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:32 10.09.2021
В Дагестане ликвидированы двое боевиков - НАК
0
66
11:20 10.09.2021
Захвативший школу в Беслане в 2004 году террорист Кулаев запросил пересмотр приговора
0
96
11:18 10.09.2021
Сбер открыл регистрацию на международную конференцию по искусственному интеллекту AI Journey
0
82
11:05 10.09.2021
Зеленский допустил вероятность войны с Россией
0
128
11:00 10.09.2021
Новый план вакцинации в США затронет около ста миллионов человек
0
126
10:20 10.09.2021
Строительство "Северного потока - 2" полностью завершено - "Газпром"
0
209
10:05 10.09.2021
Пакистан опроверг утверждения о помощи талибам в захвате Панджшера
0
185
10:00 10.09.2021
В Дании отменены все коронавирусные ограничения - радио
0
197
09:32 10.09.2021
Заявления талибов о правах человека остались пустыми словами - афганский постпред при ООН
0
219
09:20 10.09.2021
Противостояние КНР и США поставит под угрозу обе страны и весь мир - Си Цзиньпин
0
234

Возврат к списку