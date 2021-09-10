Полицейские в Ленинградской области спасли десятилетнюю девочку от педофила

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Ленобласти полицейские спасли десятилетнюю девочку от педофила. Накануне школьница не вернулась домой после уроков.

Инцидент произошёл в Гатчинском районе.

Как сообщает Telegram-канал «112», ребёнок переписывался в соцсетях с 33-летним мужчиной. Полицейские установили его местонахождение и приехали к нему домой, где и нашли девочку. Она рассказала стражам порядка, что мужчина угрожал и приставал, но она не пострадала. Говорит Москва